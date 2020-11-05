Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur şöleni A Spor'da devam ediyor! İşte günün maçları

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda son gün heyecanı yaşanıyor. Bugün A Spor’da yine 4 maç olacak. 4. tur ise 24, 25 ve 26 Kasım’da yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün yapılacak 23 karşılaşmayla sona eriyor. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu kupanın 3. eleme turunda, bugün 13.00'te 1. Lig ekibi Samsunspor, 3. Lig 4. Grup temsilcisi Muğla'yı konuk edecek. 15.30'da 2. Lig takımı Sakaryaspor, 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor'la karşılaşacak. 18.00'de Süper Lig'ten Yeni Malatyaspor, 3. Lig 1. Grup temsilcisi Artvin Hopa'yı ağırlayacak. Saat 20.30'da Doğu derbisinde Süper Lig ekibi Hatayspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Şanlıurfa ile Antakya Atatürk Stadyumu'nda kapışacak. Bu 4 müsabaka A Spor'dan naklen yayınlanarak izleyiciyle buluşacak. 'Türkiye'nin Kupası'nda' 4. tur kura çekiminin tarihi henüz netleşmedi. Müsabakalar 24, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde oynanacak. Kupada 5. tur karşılaşmaları ise 15, 16 ve 17 Aralık'ta yapılacak.

3.TUR PROGRAMI BUGÜN

13.00 Samsun-Muğla

13.00 Bodrum-Niğde

13.00 İnegöl-Sultanbeyli

13.00 K.Maraş-Soma

13.00 Sancaktepe-Serik Bld.

13.00 Tarsus İY-İçel İY

13.00 Z.Kömür-Darıca

13.00 A.Afyon-K.Karabük

13.00 Uşak-Şile Yıldız

13.00 Kırşehir-Yozgat

13.00 Çorum FK-Eyüp

13.00 Kastamonu-Amed

13.00 Ank.Demir-Mamak

13.00 E.Velimeşe-Karacabey

13.00 Sarıyer-Turgutlu

13.00 Van FK-Sivas Bld.

13.00 Pendik-Düzce

15.30 İstanbul-Elazığ

15.30 Sakarya-Diyarbekir

15.30 Eskişehir-Cizre

15.30 Akhisar-Etimesgut

18.00 Y.Malatya-A.Hopa

20.30 Hatay-Şanlıurfa

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