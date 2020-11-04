Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında HES Kablo Kayserispor ile Yomraspor karşı karşıya gelecek. İki takım da kritik maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kayserispor - Yomraspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Yomraspor kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Yomraspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - YOMRASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Yomraspor maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 18:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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