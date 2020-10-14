Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle! ZTK maçları nasıl canlı izlenir? A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1.tur heyecanı yaşanıyor. Günün maçları arasında Mardin Fosfat - Siirt İl Özel İdare, Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor ve İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçları yer alıyor. Futbolseverler maçları canlı izlemek için araştırma yapıyor. İşte detaylar... | Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 1. Tur mücadelelerinde 15 kritik maç oynanacak. Kazanan takımların ismini bir sonraki tura yazdıracağı Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları şu şekilde;

13:00 Mardin Fosfat - Siirt İl Özel İdare

15:00 Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor

19:00 İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor

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