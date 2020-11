Ünyespor'dan bir bomba transfer de yönetime

Özel izinle yapılan olağan genel kurul ile göreve geldikten sonra Teknik Direktör Aydın Yavuz’u açıklayıp transferde önemli isimleri kadrosuna dahil ederek hızlı bir giriş yapan Ünye 1957 Spor yönetim kurulu önemli bir ismi de yönetimine dahil etti. Özellikle futbol altyapı çalışmaları ile adından başarı ile söz ettiren Metin Tamtürk’e yönetim kurulunda görev verildi.

Konu ile ilgili olarak Ünye 1957 Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Ünye 1957 Spor kulübümüzde transferler aralıksız devam ederken, yönetim kurulu ve Başkanımız Mehmet Ali Durak, alt yapı sorumluluğunu Metin Tamtürk'e emanet etti. Özellikle çalışmalarından ve tecrübelerinden adından sıkça söz ettiren Ünye Futbol Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyemiz Metin Tamtürk, alt yapımızın sorumluluğuna getirildi.

DURAK: "TAMTÜRK YOL ARKADAŞIMIZDIR"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanımız Mehmet Ali Durak; "Yıllarca profesyonel liglerde mücadele eden Ünyespor'umuz belki de sağlam bir altyapısı olmadığı için amatör liglere kadar düştü. Bugüne kadar Ünye 1957 Spor Kulübü'nün ne yazık ki yeterli bir altyapısı olmamış. Bizim de altyapı için iki önceliğimiz var. Birincisi Ünye futbolunu tekrar hak ettiği yere getirmek ve ikincisi her anlamda güçlü bir altyapı tesis etmek. Bu görev için Metin Tamtürk hocamızı yol arkadaşı olarak isteyip, bizimle çalışması için rica ettik. O da sağolsun ricamızı kabul etmekten öte bizimle birlikte taşın altına elini koyacağını belirtti. Kendisinden Ünye 1957 Spor altyapısını yeniden dizayn etmesini ve gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları bu çatı altında da devam ettirmesini istiyoruz. Bunun için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi belirtmek isterim" dedi.





TAMTÜRK: "YÖNETİME GÜÇ KATMAYA GELDİM"

Ünye 1957 Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Altyapı Sorumlusu olarak göreve başlayan Metin Tamtürk ise," Ünyespor'da dün arkadaşlarımız görev yapıyordu.Bugün görev sırası bizde.Yarın da başkaları olacak.Bu bir bayrak yarışıdır.Ama önemli olan bu görevi kutsal görerek en iyi şekilde hizmet etmektir.Ben de bu genç yönetime güç katmaya geldim.İnşallah Ünye'de futbolu tekrar ayağa kaldırıp hem Ünyespor'u hak ettiği yere hem de gelecekte Ünyespor'da Ünye'li gençlerin de forma giydiği bir takım oluşturmak istiyoruz.Ancak bunu tüm Ünye'lilerin desteği ile başarabileceğiz" dedi.

İŞTE ÜNYESPOR YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Başkan: Mehmet Ali Durak

As Başkan : Ethem Rasim Uysal

As Başkan : Samet Tecer

As Başkan : Doğan Yağcı

Basın Sözcüsü ve Hukuki İşler : Yiğit Küçükoğlu

Stratejik Planlamadan Sorumlu Başkan Yrd.: Mert Atik

Taraftardan Sorumlu Başkan Yardımcısı : Anıl Tahmazoğlu

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı : Atilla Durak

Alt yapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı:

Metin Tamtürk, Furkan Tüzen

Tesisten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa Duman

Tesisten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Cem Bozkurt

Hukuki İşler Sorumlusu : Ferhat Tura

Genel Sekreter : Yusuf Ürütürk

Yönetim Kur. Üyesi :Erşan Hamarat

Hukuki işler sorumlusu :Sinan Çiloğlu

Yönetim Kur. Üyesi : Alperen Arpacıoğlu

Yönetim Kur. Üyesi :

İbrahim Mutlu

Yönetim Kur. Üyesi :

Nejat Şimşek

Yönetim Kur. Üyesi :

Mert Gerçeker

Yönetim Kur. Üyesi :

Gürhan Çakır

Yönetim Kur. Üyesi :

Ömer Kahraman

Yönetim Kur. Üyesi :

Muhsin Şimşek

Yönetim Kur. Üyesi :

Burak Köse

Yönetim Kur. Üyesi:

Murathan Şen

Yönetim Kur. Üyesi :

Onur Arslan

Yönetim Kur. Üyesi :

Fatih Sinan Sezgül

Yönetim Kur. Üyesi :

Caner Balcı

Yönetim Kur. Üyesi :

Mehmet Ali Keskin

Yönetim Kur. Üyesi :

Furkan Ustaoğlu

