Ünyespor'dan bir bomba transfer de yönetime
Özel izinle yapılan olağan genel kurul ile göreve geldikten sonra Teknik Direktör Aydın Yavuz’u açıklayıp transferde önemli isimleri kadrosuna dahil ederek hızlı bir giriş yapan Ünye 1957 Spor yönetim kurulu önemli bir ismi de yönetimine dahil etti. Özellikle futbol altyapı çalışmaları ile adından başarı ile söz ettiren Metin Tamtürk’e yönetim kurulunda görev verildi.
Konu ile ilgili olarak Ünye 1957 Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Ünye 1957 Spor kulübümüzde transferler aralıksız devam ederken, yönetim kurulu ve Başkanımız Mehmet Ali Durak, alt yapı sorumluluğunu Metin Tamtürk'e emanet etti. Özellikle çalışmalarından ve tecrübelerinden adından sıkça söz ettiren Ünye Futbol Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyemiz Metin Tamtürk, alt yapımızın sorumluluğuna getirildi.
DURAK: "TAMTÜRK YOL ARKADAŞIMIZDIR"
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanımız Mehmet Ali Durak; "Yıllarca profesyonel liglerde mücadele eden Ünyespor'umuz belki de sağlam bir altyapısı olmadığı için amatör liglere kadar düştü. Bugüne kadar Ünye 1957 Spor Kulübü'nün ne yazık ki yeterli bir altyapısı olmamış. Bizim de altyapı için iki önceliğimiz var. Birincisi Ünye futbolunu tekrar hak ettiği yere getirmek ve ikincisi her anlamda güçlü bir altyapı tesis etmek. Bu görev için Metin Tamtürk hocamızı yol arkadaşı olarak isteyip, bizimle çalışması için rica ettik. O da sağolsun ricamızı kabul etmekten öte bizimle birlikte taşın altına elini koyacağını belirtti. Kendisinden Ünye 1957 Spor altyapısını yeniden dizayn etmesini ve gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları bu çatı altında da devam ettirmesini istiyoruz. Bunun için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi belirtmek isterim" dedi.
TAMTÜRK: "YÖNETİME GÜÇ KATMAYA GELDİM"
Ünye 1957 Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Altyapı Sorumlusu olarak göreve başlayan Metin Tamtürk ise," Ünyespor'da dün arkadaşlarımız görev yapıyordu.Bugün görev sırası bizde.Yarın da başkaları olacak.Bu bir bayrak yarışıdır.Ama önemli olan bu görevi kutsal görerek en iyi şekilde hizmet etmektir.Ben de bu genç yönetime güç katmaya geldim.İnşallah Ünye'de futbolu tekrar ayağa kaldırıp hem Ünyespor'u hak ettiği yere hem de gelecekte Ünyespor'da Ünye'li gençlerin de forma giydiği bir takım oluşturmak istiyoruz.Ancak bunu tüm Ünye'lilerin desteği ile başarabileceğiz" dedi.
İŞTE ÜNYESPOR YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Başkan: Mehmet Ali Durak
As Başkan : Ethem Rasim Uysal
As Başkan : Samet Tecer
As Başkan : Doğan Yağcı
Basın Sözcüsü ve Hukuki İşler : Yiğit Küçükoğlu
Stratejik Planlamadan Sorumlu Başkan Yrd.: Mert Atik
Taraftardan Sorumlu Başkan Yardımcısı : Anıl Tahmazoğlu
Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı : Atilla Durak
Alt yapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı:
Metin Tamtürk, Furkan Tüzen
Tesisten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa Duman
Tesisten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Cem Bozkurt
Hukuki İşler Sorumlusu : Ferhat Tura
Genel Sekreter : Yusuf Ürütürk
Yönetim Kur. Üyesi :Erşan Hamarat
Hukuki işler sorumlusu :Sinan Çiloğlu
Yönetim Kur. Üyesi : Alperen Arpacıoğlu
Yönetim Kur. Üyesi :
İbrahim Mutlu
Yönetim Kur. Üyesi :
Nejat Şimşek
Yönetim Kur. Üyesi :
Mert Gerçeker
Yönetim Kur. Üyesi :
Gürhan Çakır
Yönetim Kur. Üyesi :
Ömer Kahraman
Yönetim Kur. Üyesi :
Muhsin Şimşek
Yönetim Kur. Üyesi :
Burak Köse
Yönetim Kur. Üyesi:
Murathan Şen
Yönetim Kur. Üyesi :
Onur Arslan
Yönetim Kur. Üyesi :
Fatih Sinan Sezgül
Yönetim Kur. Üyesi :
Caner Balcı
Yönetim Kur. Üyesi :
Mehmet Ali Keskin
Yönetim Kur. Üyesi :
Furkan Ustaoğlu
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