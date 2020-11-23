Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları heyecanı başlıyor!
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçları 30 takımın katılımıyla tek maç eleme sisteminde oynanacak. 4. turda heyecan 24-25-26 Kasım tarihlerinde A Spor'dan naklen yaşanacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda maç programı...
Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor…
Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!
24 KASIM 2020 SALI
13:00 GENÇLERBİRLİĞİ - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
15:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - TURGUTLUSPOR
17:00 FATİH KARAGÜMRÜK - ESENLER EROKSPOR
19:00 ADANASPOR - SAKARYASPOR
21:00 FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR
25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA
13:00 YENİ MALATYASPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR
15:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR
17:00 GAZİANTEP FK - SERİK BELEDİYESPOR
19:00 FT ANTALYASPOR - PENDİKSPOR
21:00 ÇAYKUR RİZESPOR - UŞAKSPOR
26 KASIM 2020 PERŞEMBE
13:00 BB ERZURUMSPOR - ANKARA DEMİRSPOR
15:00 KASIMPAŞA - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
17:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON FK
19:00 İH KONYASPOR - MANİSA FK
21:00 GÖZTEPE - KIRKLARELİSPOR
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