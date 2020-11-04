04 Kasım 2020, Çarşamba
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Bursaspor - Karşıyaka maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bursaspor ile Karşıyaka karşı karşıya gelecek. İki takım da kritik maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bursaspor - Karşıyaka maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bursaspor ile Karşıyaka kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Karşıyaka maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
BURSASPOR - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bursaspor - Karşıyaka maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 20:30'da Aspor'da canlı yayınlanacak.
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