04 Kasım 2020, Çarşamba

FUTBOL

Bursaspor - Karşıyaka maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Bursaspor - Karşıyaka maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 04.11.2020

3. tur maçında ile karşı karşıya gelecek. İki takım da kritik maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bursaspor - Karşıyaka maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. ile kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Karşıyaka maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BURSASPOR - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Karşıyaka maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 20:30'da Aspor'da canlı yayınlanacak.

Kayserispor - Yomraspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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