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FUTBOL

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun corona virüsü testi pozitif çıktı

Infantino'nun Covid-19 test sonucu belli oldu!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 Giriş Tarihi: 27.10.2020

Başkanı 'nun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Başkanı 'ya yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı.

Tüm dünyada etkili pandemi neticesinde FIFA Başkanı Gianni da korona virüse yakalandı. Yapılan açıklamada FIFA Başkanı'nın test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

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