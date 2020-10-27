FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun corona virüsü testi pozitif çıktı

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı.



Tüm dünyada etkili pandemi neticesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino da korona virüse yakalandı. Yapılan açıklamada FIFA Başkanı'nın test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

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