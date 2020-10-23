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FUTBOL

Dünyanın en değerlisi belli oldu! Türkiye'den o isim

Dünyanın en değerlisi belli oldu! Türkiye'den o isim
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.10.2020

Transfermarkt'ın verilerinde 17 yaş altı oyuncular içinde en pahalı isim belli oldu. 1 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Altınordu'nun geç fubolcusu gösterildi. Burak İnce'yi 900 bin Euro ile 'lu Emre Demir takip etti. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Altınordu'nun 16 yaşındaki orta saha oyuncusu , tüm dünyada 17 yaş altı futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek isim olarak ön plana çıktı... 1 milyon euro değer biçilen yıldız adayı, "Ben de Çağlar Söyüncü ve gibi Avrupa'da olacağım" dedi.

Transfermarkt verilerine göre Burak İnce'yi 900 bin euroyla 'lu Emre Demir izledi. yetenekleri, 800 bin euro ile 'da Angers'ta forma giyen Cho ile 750 bin euro ile 'nın Botafogo ekibinde oynayan Matheus Nascimento takip etti.

SON 10 SEZONUN EN GENÇ GOLCÜSÜ
Manisaspor altyapısından 2015-2016'da profesyonel futbolcular ve Ozan Sol karşılığında Altınordu altyapısına transfer olan 20 Ocak 2004 doğumlu Burak İnce, 1. Lig'de ilk maçına 15 yaş 6 ay 29 günlükken çıktı.

Geçen sezon karşısında attığı golle son 10 sezonda TFF 1. Lig'deki en genç golcü unvanını elinde bulunduran Burak İnce, dünyanın en önemli 15 yaş altı futbol turnuvalarından olan "MTU Hallen Cup"ta en değerli oyuncu seçilen ilk Türk isim olmuştu.

Burak İnce: Messi gibi olabilmek en büyük hayalim... - Spor Haberi

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