Dünyanın en değerlisi belli oldu! Türkiye'den o isim
Transfermarkt'ın verilerinde 17 yaş altı oyuncular içinde en pahalı isim belli oldu. 1 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Altınordu'nun geç fubolcusu Burak İnce gösterildi. Burak İnce'yi 900 bin Euro ile Kayserispor'lu Emre Demir takip etti. İşte detaylar... | Son dakika haberleri
Altınordu'nun 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce, tüm dünyada 17 yaş altı futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek isim olarak ön plana çıktı... 1 milyon euro değer biçilen yıldız adayı, "Ben de Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi Avrupa'da olacağım" dedi.
Transfermarkt verilerine göre Burak İnce'yi 900 bin euroyla Kayserispor'lu Emre Demir izledi. Genç Türk yetenekleri, 800 bin euro ile Fransa'da Angers'ta forma giyen Muhammed Ali Cho ile 750 bin euro ile Brezilya'nın Botafogo ekibinde oynayan Matheus Nascimento takip etti.
SON 10 SEZONUN EN GENÇ GOLCÜSÜ
Manisaspor altyapısından 2015-2016'da profesyonel futbolcular Mertan Caner Öztürk ve Ozan Sol karşılığında Altınordu altyapısına transfer olan 20 Ocak 2004 doğumlu Burak İnce, TFF 1. Lig'de ilk maçına 15 yaş 6 ay 29 günlükken çıktı.
Geçen sezon Eskişehirspor karşısında attığı golle son 10 sezonda TFF 1. Lig'deki en genç golcü unvanını elinde bulunduran Burak İnce, dünyanın en önemli 15 yaş altı futbol turnuvalarından olan "MTU Hallen Cup"ta en değerli oyuncu seçilen ilk Türk isim olmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama