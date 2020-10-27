Cristiano Ronaldo'nun corona virüsü testi yine pozitif! Barcelona maçında yok
Juventus forması giyen ve geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo'nun testi bir kez daha pozitif çıktı. Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan Portekizli yıldızın 2. testinin ardından yapılan 3. testinin de pozitif çıktığı öğrenildi.
Ronaldo, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ekim Çarşamba günü oynayacağı Barcelona maçında forma giyemeyecek. Yıldız futbolcunun İtalya'da oynanacak maçta forma giyememesinin kesinleşmesinin ardından uzun süredir beklenen Messi - Ronaldo karşılaşması da gerçekleşmemiş oldu.
EN SON 2010-11 SEZONUNDA KARŞILAŞTILAR
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en son karşılaştıkları maç 2010-11 sezonunun yarı finalleriydi. İlk maçta Messi, Bernabeu'da 2-0 kazandıkları maçta iki gol attı. İkinci maçta ise 1-1 berabere kaldılar ve Pep Guardiola'nın takımı finalde Manchester United'ı yenip kupanın sahibi oldu.
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