27 Ekim 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo'nun corona virüsü testi yine pozitif! Barcelona maçında yok

Test sonucu belli oldu! Messi'ye karşı oynayabilecek mi?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 Giriş Tarihi: 27.10.2020

forması giyen ve geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan 'nun testi bir kez daha pozitif çıktı. , 'nde ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

İtalyan devi 'ta forma giyen 'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan Portekizli yıldızın 2. testinin ardından yapılan 3. testinin de pozitif çıktığı öğrenildi.

Ronaldo, takımının UEFA 'nde 28 Ekim Çarşamba günü oynayacağı maçında forma giyemeyecek. Yıldız futbolcunun İtalya'da oynanacak maçta forma giyememesinin kesinleşmesinin ardından uzun süredir beklenen Messi - Ronaldo karşılaşması da gerçekleşmemiş oldu.

EN SON 2010-11 SEZONUNDA KARŞILAŞTILAR

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en son karşılaştıkları maç 2010-11 sezonunun yarı finalleriydi. İlk maçta Messi, Bernabeu'da 2-0 kazandıkları maçta iki gol attı. İkinci maçta ise 1-1 berabere kaldılar ve Pep Guardiola'nın takımı finalde Manchester United'ı yenip kupanın sahibi oldu.

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