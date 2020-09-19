Alexandre Dreyfus: Türk takımlarına 100 milyon TL gelir sağlamayı hedefliyoruz

Türkiye’de Galatasaray ve Trabzonspor’la anlaşma yapan uluslararası taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios’un CEO’su Alexandre Dreyfus, önümüzdeki dönemde Türkiye’de yeni anlaşmalara imza atarak Türk takımlarına 100 milyon TL’lik gelir sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Barcelona, Juventus, Paris Saint Germain, Roma gibi Avrupa'nın en önemli ekipleriyle işbirliği anlaşmasına imza atan taraftar etkileşim ve ödüllendirme platforma Socios, Türkiye için yeni planlar belirledi. Galatasaray'ın ardından geçtiğimiz aylarda Trabzonspor ile de anlaşmaya varan firmanın CEO'su Alexandre Dreyfus, önümüzdeki aylarda Türkiye'de başka takımlarla da anlaşmalar yapacaklarını ve Türk takımlarına 100 milyon TL'nin üzerinde gelir sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.



"Kulüplerde söz sahibi olabilirsiniz"

Önümüzdeki birkaç aylık periyotta dünya ve Türkiye'den önemli kulüplerle de işbirliğine gideceklerini söyleyen Dreyfus, "Birçok kulüp, Barcelona, Juventus ve Paris Saint Germain gibi önemli takımların da yer aldığı, kurduğumuz bu küresel ağa katılmak istiyor. Kulüplerin ekosistemimize katılmaları taraftarları için de çok faydalı olacaktır. Kurduğumuz platform, spor takımlarının taraftarlarına seslerini duyurma ve etkileşim kurma imkanı sağlayarak 'Taraftar Token' çıkarmasına olanak tanıyan bir ekosistem. Taraftarlar, kulüplerin taraftarlarla ilgili meselelerinde söz hakkına sahip olabilir ve oy verebilirler. Gol atıldığında çalacak müzikten, oyuncuların yolculuk ettiği otobüslerin tasarımına kadar pek çok farklı konuda söz sahibi olabilirsiniz. Bizim işimiz kulüpler için yeni bir gelir kaynağı oluşturmaktan çok daha fazlası. Almanya veya Fransa'daki Türk taraftarlar artık tuttuğu takımların yönetimine doğrudan mobil uygulamalarından katılabilirler. Bu aynı zamanda kulüplerin yeni taraftarlar edinmesi ve birbirleriyle rekabet etmeleri, daha fazla katılım sunmaları için bir araçtır" açıklamasında bulundu.





DİĞER