Karşıyaka - Bergama Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Karşıyaka ile Bergama Belediyespor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Karşıyaka - Bergama Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | ZTK maçları nasıl izlenir? A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün Karşıyaka ile Bergama Belediyespor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Karşıyaka - Bergama Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KARŞIYAKA - BERGAMA BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Karşıyaka - Bergama Belediyespor maçı 20 Ekim Salı günü saat 20:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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