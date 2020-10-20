20 Ekim 2020, Salı

FUTBOL

Karşıyaka - Bergama Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Karşıyaka - Bergama Belediyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

2. Tur maçında Karşıyaka ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Karşıyaka - Bergama Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | ZTK maçları nasıl izlenir? A Spor izle...

'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün Karşıyaka ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Karşıyaka - Bergama Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KARŞIYAKA - BERGAMA BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Karşıyaka - Bergama Belediyespor maçı 20 Ekim Salı günü saat 20:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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