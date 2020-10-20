20 Ekim 2020, Salı

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle! ZTK maçları nasıl canlı izlenir? A Spor izle...

ZTK maçları nasıl canlı izlenir?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

'nda 2.tur heyecanı yaşanıyor. Günün maçları arasında Kütahyaspor - , - Payasspor ve maçları yer alıyor. Futbolseverler maçları canlı izlemek için araştırma yapıyor. İşte detaylar... | Ziraat Türkiye Kupası maçlarını ! Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? A Spor izle...

'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelelerinde 3 kritik maç oynanacak. Kazanan takımların ismini bir sonraki tura yazdıracağı Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları şu şekilde;

Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği 14:30 A Spor

İçel İdmanyurdu - Payasspor 17:00 A Spor

Karşıyaka- Bergama Belediyespor 20:00 A Spor

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