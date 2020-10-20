Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle! ZTK maçları nasıl canlı izlenir? A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelelerinde 3 kritik maç oynanacak. Kazanan takımların ismini bir sonraki tura yazdıracağı Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları şu şekilde;

Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği 14:30 A Spor

İçel İdmanyurdu - Payasspor 17:00 A Spor

Karşıyaka- Bergama Belediyespor 20:00 A Spor

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