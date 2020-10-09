EURO 2020 play-off finalistleri belli oldu

EURO 2020 Elemeleri Play-Off C Yolu yarı final maçında Norveç, normal süresi 1-1 berabere biten maçta uzatmalarda Sırbistan'a 2-1 mağlup olarak EURO 2020'ye katılma şansını kaybetti. Bu sonuçla Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın yanında Galatasaraylı futbolcular Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui de EURO 2020'de mücadele edemeyecek.