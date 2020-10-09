09 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

EURO 2020 Elemeleri: Norveç 1-2 Sırbistan | MAÇ SONUCU

Sörloth ve Haaland EURO 2020'de yok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.10.2020

Elemeleri Play-Off C Yolu yarı final maçında Norveç, normal süresi 1-1 berabere biten maçta uzatmalarda Sırbistan'a 2-1 mağlup olarak EURO 2020'ye katılma şansını kaybetti. Bu sonuçla Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın yanında Galatasaraylı futbolcular Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui de EURO 2020'de mücadele edemeyecek.

Elemeler Play-Off C Yolu Yarı Final maçında Norveç ile Sırbistan kozlarını paylaştı.

Ullevaal'de oynanan ve normal süresi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanarak uzatmalara giden zorlu karşılaşma Sırbistan'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Sırplara galibiyeti getiren golleri Sergej Milinkovic-Savic kaydetti. Norveç'in tek sayısına ise Mathias Normann imza attı.

SÖRLOTH VE HAALAND EURO 2020'DE YOK

Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla milyonları kendisine hayran bırakan Haaland zorlu Sırbistan karşısında ağları havalandıramadı. 'dan Leipzig'e transfer olan Sörloth'da 120 dakika sahada kalmasına rağmen skora katkı sağlayamadı.

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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna Omar Elabdellaoui karşılaşmada 116 dakika sahada kaldı. Bir diğer Galatasaraylı Linnes de 105'inci dakikada soyuna girdi.

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