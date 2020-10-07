07 Ekim 2020, Çarşamba

FUTBOL

Corona virüsüne yakalanan Antonin Panenka yoğun bakıma alındı

Futbol efsanesi Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda!
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.10.2020

'Panenka' vuruşunu dünya futboluna kazandıran efsane futbolcu Antonin Panenka, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Kariyerinde Bohemians Prag, Rapid Wien, St. Pölten, Slovan , Hohenau ve Wiesendorf takımlarında forma giyen ve yaptığı vuruşla literatürüne 'Panenka' vuruşunu kazandıran eski Çek futbolcu Antonin Panenka'dan üzücü haber geldi. Efsane futbolcunun corona virüsüne yakalandığı ve durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

3 pozitif vaka sonrası antrenör kadroya alındı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
ZTK'da ilk iki tur maç programı açıklandı! ZTK'da ilk iki tur maç programı açıklandı!
Enes Ünal'dan Galatasaray itirafı! Enes Ünal'dan Galatasaray itirafı!
Eleme turlarının kura çekimlerinde şaibe var "Eleme turlarının kura çekimlerinde şaibe var"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör