Corona virüsüne yakalanan Antonin Panenka yoğun bakıma alındı

'Panenka' vuruşunu dünya futboluna kazandıran efsane futbolcu Antonin Panenka, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Kariyerinde Bohemians Prag, Rapid Wien, St. Pölten, Slovan HAC, Hohenau ve Wiesendorf takımlarında forma giyen ve yaptığı vuruşla futbol literatürüne 'Panenka' vuruşunu kazandıran eski Çek futbolcu Antonin Panenka'dan üzücü haber geldi. Efsane futbolcunun corona virüsüne yakalandığı ve durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

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