05 Haziran 2020, Cuma

FUTBOL

2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası corona virüsü nedeniyle 2021'e ertelendi

Dev turnuva ertelendi!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.06.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını spor faaliyetlerini etkilemeye devam ediyor. Son olarak Futbol Şampiyonası pandemi nedeniyle 1 yıl ertelendi.

Federasyonu (EAFF), Futbol Şampiyonası'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıl erteledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, bu yıl Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek organizasyonun 2021 yılına ertelendiği ifade edildi.

Avrupa 'nın 12-19 Eylül 2021'de düzenleneceği kaydedildi.

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