Enes Ünal'dan Galatasaray itirafı!
İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, kulübün resmi internet sitesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, Bursaspor forması giyerken Galatasaray'a attığı golle ilgili "Sneijder, Drogba gibi futbolcuların oynadığı, üst düzey bir takıma, Galatasaray'a karşı sahaya çıktım. 5. dakikada ilk golümü attım. İnanılmazdı. 16 yaşında ilk maçına çıkıyorsun ve ilk golünü atıyorsun. Tüm gece uyuyamadım" ifadelerini kullandı.
İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal, kulübün resmi internet sitesine konuştu. Ünal, A Milli Takım ile Avrupa veya dünya şampiyonalarında forma giymenin çok özel bir şey olduğunu ve bunu yaşamak istediğini belirtti.
ENES ÜNAL, ŞUNLARI KAYDETTİ:
"Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın kadrosunda yer almak, oynamak, goller atmak, takıma yardım etmek, ülkemi temsil etmek benim kısa vadedeki hedefim. Kendimi orada görmek mükemmel olur, bunu hayal bile edemiyorum. Şampiyonlar Ligi çok önemli ama milli takım ile Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası'nda oynamak farklı. Ancak, taraftarsız oynamak aynı şey değil. Çünkü taraftar bunun bir parçası. Lig veya Şampiyonlar Ligi kazanılmak için konulan bir hedef ama Avrupa veya dünya şampiyonaları keyfini çıkaracağız birer bayram gibi. Hedefleri tutturmak, ülkenizi temsil etmek önemli ama bunun yanı sıra daha zevkli bir yanı da var. Bir çok ülke katılıyor, tüm Avrupa'dan taraftarlar geliyor. Özel bir şey."
23 yaşında, genç ve çalışmaya arzulu biri olarak yeni takımı Getafe'nin kendisi için mükemmel bir kulüp olduğunu kaydeden Enes, "Burada çok iyiyim. Teknik direktör, takım arkadaşlarım, etrafımdaki herkes mükemmel. Sanki uzun zamandır buradaymışım gibi beni aralarına aldılar. Salgından dolayı zor bir dönem olsa da tam bir aile ortamı var. Antrenmanlarda çok çalışıyorsun. Bu da benim çok sevdiğim bir şey." yorumunu yaptı.
La Liga'da geride kalan 5 haftada üç maçta yedeklerden oyuna girerek az süre alan Enes,"İnşallah en kısa zamanda Getafe formasıyla da gol atar ve takıma yardım ederim. Bunu çok istiyorum." ifadesini kullandı.
FLAŞ GALATASARAY İTİRAFI!
Profesyonel futbol kariyerine başladığı Bursaspor'da ikinci resmi maçını Galatasaray'a karşı oynadığını anlatan Enes, o dönem yaşadığı duyguları şu şekilde dile getirdi:
"Sneijder, Drogba gibi futbolcuların oynadığı, üst düzey bir takıma, Galatasaray'a karşı sahaya çıktım. 5. dakikada ilk golümü attım. İnanılmazdı. 16 yaşında ilk maçına çıkıyorsun ve ilk golünü atıyorsun. Tüm gece uyuyamadım. Çok fazla hatırlamıyorum, bir rüya gibiydi."
Maçların seyircisiz oynanmasının da kendisine çok garip geldiğini söyleyen Enes, "Eksik olan bir şeyler olduğunu hissediyorsun. Çünkü Türkiye'de futbol denildiği zaman aklına ilk taraftar geliyor. Tutkuyu taraftar veriyor. Taraftarsız futbol oynamak bana çok garip geliyor. İnşallah en kısa zamanda taraftarlar stada döner." temennisinde bulundu.
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