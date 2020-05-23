23 Mayıs 2020, Cumartesi

FUTBOL

Transfer dönemi uzayacak

Transfer dönemi uzayacak
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

FIFA, kulüplerin koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı finansal mağduriyeti azaltmak amacıyla bir sonraki transfer dönemini uzatmayı planlıyor.

FIFA, kulüplerin koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı finansal mağduriyeti azaltmak amacıyla bir sonraki transfer dönemini uzatmayı planlıyor. 2021 yılının Mart ayına kadar uzatılması yönünde gelen teklifin değerlendirildiği belirtildi.
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