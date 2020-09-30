30 Eylül 2020, Çarşamba

FUTBOL

Fahrettin Koca açıkladı! Maçlar seyircili oynanacak mı?

Fahrettin Koca açıkladı! Maçlar seyircili oynanacak mı?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.09.2020

Koronavirüs toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Maçlar seyircili oynanacak mı?" sorusunun da yanıtını verdi.

, toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçların seyircili oynanmasıyla ilgili olarak Bakan Koca, "Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı. Özellikle salgının şu döneminde seyircili oynanmaması şeklinde daha önce önerimiz olmuştu. Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz." ifadelerini kullandı.

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