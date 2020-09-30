30 Eylül 2020, Çarşamba

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı corona virüsü vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

, Covid-19 'ndan 'e ait corona virüsü vaka sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da resmi Twitter hesabından corona virüse karşı uyarıda bulundu.

, 'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Covid-19 'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatin verileri açıklandı.

İşte 30 Eylül'e ait corona virüsü vaka sayısı...

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