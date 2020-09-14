Son dakika transfer haberine göre, Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan, Udinese ile anlaşma sağladı. Deneyimli orta saha oyuncusu İtalyan ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih eden Tolgay Arslan, İtalya ekibi Udinese ile anlaşma sağladı.



Yeni sezon planlamasında yüksek ücret alan futbolculardan indirime gitmelerini isteyen, bazı futbolcularla ise yollarını ayıran Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yeni sezon için anlaşma sağlanmamıştı. Yüksek rakam aldığı için sarı-lacivertli ekiple yollarını karşılıklı olarak ayıran Tolgay Arslan, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile anlaştı.TRT Spor'un haberine göre, Udinese Teknik Direktörü Luca Gotti'nin takımda görmek istediği başarılı futbolcu, İtalyan ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak'ın da takımında istediği ancak yıllık geliri yüksek diye kadrosuna katamadığı Tolgay Arslan, daha önce Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un Udinese'yi çalıştırırken de listesinde yer almıştı.

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