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FUTBOL

Jose Mourinho'dan Alexander Sörloth açıklaması!

Mourinho'dan Sörloth açıklaması! Başkan görüştüğümüzü söylerse...
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

İngiltere ekiplerinden Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho, gündemine aldıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü 'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem" dedi.

İngiltere ekibi Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, Everton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından 'dan 'un gündemlerinde olup olmadığı sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Mourinho, "Sörloth'u istiyor musunuz?" sorusu üzerine "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü Trabzonspor'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem" cevabını verdi.

AĞAOĞLU TOTTENHAM'I AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son olarak Tottenham ve RB Leipzig ile görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

Ağaoğlu, "Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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