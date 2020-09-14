Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Mandzukic, Ze Luis, Tisserand
Sezona galibiyet ile başlayan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, transfer döneminin en hızlı ekibi oldu. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin alternatifi bir forvet, stoper ve kanata takviye aranıyor. Mandzukic, Ze Luis, Tisserand gibi isimler Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa ve Mauricio Lemos'u kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.
TISSERAND
Sarı-lacivertliler, Marcel Tisserand'ı da renklerine bağladı. Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi İstanbul'a getirdi. 27 yaşındaki stoperin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
JOELINTON
Newcastle United ile geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Joelinton'la ilgilendiği ileri sürüldü. İngiliz ekibinin 44 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı golcüyü Fenerbahçe'ye kiralayacağı belirtildi.
JOAQUIN TORRES
Newell's Old Boys takımında forma giyen ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Arjantinli kanat oyuncusu Joaquin Torres'e Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için hem oyuncu hem de kulübüyle temasa geçtiği ifade edildi. Torres'in alternatif olarak düşünüldüğü bonservis bedelinin 1 milyon Euro civarında olduğu da öğrenildi.
SAMATTA
Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin ardından yeni bir golcü için ciddi bir mesai harcayan Fenerbahçe Tanzanyalı santrfor Mbwana Samatta için Aston Villa'nın kapısını çaldı. Sarı- Lacivertliler, 27 yaşındaki golcüyü kiralamak istiyor.
MANDZUKIC
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe rotasını Mario Mandzukic'e çevirdi. Hırvat yıldızın bonservisinin elinde olması, kariyerinde Bayern Münih, Juventus, Atletico Madrid gibi üst düzey takımlarda oynaması, oyun tarzı ve profesyonelliği; onu Fenerbahçe için ideal tercih haline getirdi.
PAPISS CISSE
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut Papiss Cisse'nin takıma katılması için ısrarcı. Forvet konusunda nokta atışı yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Senegalli golcüye sıcak baktığı, as forvet transferinin ardından Cisse'ye imza attırılmasının planlandığı öğrenildi.
ZE LUIS
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Porto'nun golcüsü Ze Luis için harekete geçti. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Yeşil Burun Adalı santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.
BAGHDAD BOUNEDJAH
Sarı-lacivertli yönetim, Al Sadd forması giyen ve Katar Ligi'nde iki kez gol kralı olan Cezayirli golcü Baghdad Bounedjah ile temasa geçti.
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