10 Eylül 2020, Perşembe

FUTBOL

Umut Meraş açıkladı! "Türkiye'ye transfer..."

Umut Meraş açıkladı! Türkiye'ye transfer...
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 Giriş Tarihi: 10.09.2020

Son dakika haberi:  altyapısında yetişen ve şu anda ekibi Le Havre forması giyen milli futbolcu , " konusunda inşallah 1 ay içinde bir şeyler olacak.

Ülkemizi 'da temsil eden transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Meraş'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde;

" konusunda inşallah 1 ay içinde bir şeyler olacak. Şu anda ayrılmak istiyorum zaten hedeflerim doğrultusunda. Yine Avrupa'da kalacağım. 'de isteyen kulüpler var. Ama Avrupa'da kariyerimi devam ettirmek istiyorum. Kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Zaten dışarıdan belli oluyor. Benim hayatımda Bolu'da oynadığım süre boyunca şu anda A yolunda insanlara saha içi ve saha dışında örnek olabilmekti. O yüzden bunu başardığım için çok mutluyum. İlk güzel futbol anılarımı Bolu'da yaşadım. İnsanın ilkleri vazgeçilmezdir. Bolu da benim ilkim olduğu için çok güzel anılar yaşadım. 2 Play-Off oynadık ama olmadı. İnşallah 'un yeni yönetimine başarılar diliyorum. Bolu benim için ilk, inşallah ilerleyen dönemlerde tekrar Bolu'da oynayabilirim." dedi.

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