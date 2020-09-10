Umut Meraş açıkladı! "Türkiye'ye transfer..."
Son dakika haberi: Boluspor altyapısında yetişen ve şu anda Fransa ekibi Le Havre forması giyen milli futbolcu Umut Meraş, "Transfer konusunda inşallah 1 ay içinde bir şeyler olacak.
Ülkemizi Fransa'da temsil eden Umut Meraş transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Meraş'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde;
"Transfer konusunda inşallah 1 ay içinde bir şeyler olacak. Şu anda ayrılmak istiyorum zaten hedeflerim doğrultusunda. Yine Avrupa'da kalacağım. Türkiye'de isteyen kulüpler var. Ama Avrupa'da futbol kariyerimi devam ettirmek istiyorum. Kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Zaten dışarıdan belli oluyor. Benim hayatımda Bolu'da oynadığım süre boyunca şu anda A Milli Takım yolunda insanlara saha içi ve saha dışında örnek olabilmekti. O yüzden bunu başardığım için çok mutluyum. İlk güzel futbol anılarımı Bolu'da yaşadım. İnsanın ilkleri vazgeçilmezdir. Bolu da benim ilkim olduğu için çok güzel anılar yaşadım. 2 Play-Off oynadık ama olmadı. İnşallah Boluspor'un yeni yönetimine başarılar diliyorum. Bolu benim için ilk, inşallah ilerleyen dönemlerde tekrar Bolu'da oynayabilirim." dedi.
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