İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki yıldız isim rüya 11'ini açıkladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki futbolcu, Arsenal'in ezeli rakibi Tottenham'a flaş bir göndermede bulundu ve rüya 11'ini belirledi.

Mesut Özil, sosyal medya üzerinden gelen soruları yanıtladı. Real Madrid, Arsenal gibi önemli takımlarda forma giyen Mesut Özil, rüya 11'ini açıkladı. Özil, rüya 11'inde Almanya Milli Takımı ve Real Madrid'de oynadığı isimlere ağırlık verirken, 7 senedir formasını giydiği Arsenal'den ise sadece tek bir isme yer verdi.



İşte yıldız futbolcunun rüya 11'i:

Casillas, Lahm, Ramos, Boateng, Marcelo, Xabi Alonso, Cazorla, Di Maria, Kaka, C. Ronaldo, Benzema.





FLAŞ TOTTENHAM GÖNDERMESİ!



Mesut Özil bir takipçisinin, "Seçeneğin olsa Tottenham için oynamayı mı yoksa emekli olmayı mı tercih ederdin?" sorusu üzerine; "Kupa kazanmak istemiyorsam oraya giderim." açıklamasını yaparak Arsenal'in ezeli rakibi Tottenham'a flaş bir göndermede bulundu.

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