09 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil rüya 11'ini açıkladı

Mesut Özil rüya 11'ini açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.09.2020

 takımlarından Arsenal'de forma giyen , sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki yıldız isim rüya 11'ini açıkladı.

takımlarından Arsenal'de forma giyen , sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki futbolcu, Arsenal'in ezeli rakibi Tottenham'a flaş bir göndermede bulundu ve rüya 11'ini belirledi.

Mesut Özil, sosyal medya üzerinden gelen soruları yanıtladı. , Arsenal gibi önemli takımlarda forma giyen Mesut Özil, rüya 11'ini açıkladı. Özil, rüya 11'inde Almanya ve Real Madrid'de oynadığı isimlere ağırlık verirken, 7 senedir formasını giydiği Arsenal'den ise sadece tek bir isme yer verdi.

İşte yıldız futbolcunun rüya 11'i:
Casillas, Lahm, Ramos, Boateng, Marcelo, , Cazorla, , Kaka, C. Ronaldo, Benzema.


FLAŞ TOTTENHAM GÖNDERMESİ!

Mesut Özil bir takipçisinin, "Seçeneğin olsa Tottenham için oynamayı mı yoksa emekli olmayı mı tercih ederdin?" sorusu üzerine; "Kupa kazanmak istemiyorsam oraya giderim." açıklamasını yaparak Arsenal'in ezeli rakibi Tottenham'a flaş bir göndermede bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Belçika rahat kazandı! Belçika rahat kazandı!
Gol düellosunda kazanan Fransa! Gol düellosunda kazanan Fransa!
Çağlar Söyüncü'ye büyük onur! İngiltere'de... Çağlar Söyüncü'ye büyük onur! İngiltere'de...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör