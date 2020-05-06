06 Mayıs 2020, Çarşamba

FUTBOL

Kasapoğlu ile yeni zirve

Kasapoğlu ile yeni zirve
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.05.2020

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 15.00’te federasyonlarla kritik bir toplantı yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı federasyonların başkanlarıyla video konferansla bir araya gelecek. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, saat 15.00'te, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekteki çalışmaları değerlendirmek üzere federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirecek. Kasapoğlu, son olarak 2 Nisan'da başkanlarla bir araya gelmişti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
3 büyük takımı ben şampiyon yapmadım "3 büyük takımı ben şampiyon yapmadım"
Türkiye'de futbolun kaderi belli oluyor Türkiye'de futbolun kaderi belli oluyor
Eşit ücret talebine ret Eşit ücret talebine ret
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör