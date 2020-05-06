Kasapoğlu ile yeni zirve

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 15.00’te federasyonlarla kritik bir toplantı yapacak.

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Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı federasyonların başkanlarıyla video konferansla bir araya gelecek. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, saat 15.00'te, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekteki çalışmaları değerlendirmek üzere federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirecek. Kasapoğlu, son olarak 2 Nisan'da başkanlarla bir araya gelmişti.