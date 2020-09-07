Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin corona virüsünden hayatını kaybetti!

Futbolcu Yasin Öztekin, acı haberle sarsıldı. Deneyimli oyuncunun babası Ali Öztekin, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen Ali Öztekin, kronik rahatsızlıklarının da etkisi ile yaşamını yitirdi. Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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