07 Eylül 2020, Pazartesi

FUTBOL

Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin corona virüsünden hayatını kaybetti!

Yasin Öztekin'in acı günü! Corona virüsü...
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 Giriş Tarihi: 07.09.2020

Futbolcu , acı haberle sarsıldı. Deneyimli oyuncunun babası , yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen , kronik rahatsızlıklarının da etkisi ile yaşamını yitirdi. Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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