22 Ekim 2020, Perşembe

FUTBOL

Karabağ ilk maçını o statta oynayacak! İşte o açıklama

Karabağ ilk maçını İstanbul'da oynayacak! İşte o açıklama
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 Giriş Tarihi: 22.10.2020

ekibi Karabağ, 'ndeki ilk iç saha maçını 'nda oynayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. İşte o açıklama

ekiplerinden Karabağ, Twitter hesabından bir açıklama yayınladı.

Kulübün paylaştığı gönderide, 'ndeki ilk iç saha maçının 'in stadında oynanacağı açıklandı.

Buna göre Karabağ, 29 Ekim'de oynayacağı Villarreal karşılaşmasını 'nda oynayacak.

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