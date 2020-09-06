Macaristan 2-3 Rusya l MAÇ SONUCU
Milli Takımımız ile aynı grupta olan Rusya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 3-2'lik skorla galip gelen konuk ekip Rusya oldu.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Macaristan, Rusya'yı konuk etti.
Puskas Arena'da oynanan karşılaşma, Rusya'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Anton Miranchuk, 34. dakikada Magomed Ozdoev ve 46. dakikada Mario Fernandes kaydetti. Macaristan'ın gollerini ise 62. dakikada Sallai ve 70. dakikada Nikolics attı.
Bu skorla grupta üst üste 2. galibiyetini alan Rusya puanını 6 yaparak liderliğini sürdürdü. Macaristan ise ilk mağlubiyetini aldı ve 2. sırada kaldı.
Rusya, 11 Ekim'de Türkiye'yi konuk edecek. Macaristan ise 11 Ekim'de Sırbistan deplasmanına gidecek.
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