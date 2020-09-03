03 Eylül 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Boca Juniors'ta 18 futbolcu yeni tip corona virüsüne yakalandı

Dünya devinde corona virüsü şoku! 18 futbolcu...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 Giriş Tarihi: 03.09.2020

'ta corona virüsü şoku yaşanıyor... Arjantin temsilcisinde 18 futbolcunun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

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