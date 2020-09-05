05 Eylül 2020, Cumartesi

FUTBOL

TFF'den sarı kart talimatında değişiklik!

TFF'den sarı kart talimatında değişiklik!
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.09.2020

(), 'nda değişikliğe gitti.

'nin internet sitesinde, maddelerinde değişiklik yapılan talimatlar yayımlandı.

'nın "Kişilerin İhraç Edilmesi" başlıklı 94. Maddesi'nin değiştirilen 5. fıkrasına göre resmi müsabakalarda ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcular, aynı kategorideki takip eden maçta otomatik olarak cezalı duruma düşecek.

94. Madde'nin 5. fıkrası şöyle:

"Resmi müsabakalarda ikinci nedeniyle oyundan ihraç edilen futbolcular aynı kategorideki takip eden müsabakada otomatik olarak cezalıdırlar. Anılan cezanın infazı gerçekleşinceye kadar, ayrıca disiplin kurullarınca cezalandırılmamışlarsa, diğer kategorilerdeki müsabakalarda oynayabilirler."

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) flaş değişiklik!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
Nihat Özdemir'den birlik çağrısı! Nihat Özdemir'den birlik çağrısı!
Menajeri İstanbul'da! Transfer görüşmesi... Menajeri İstanbul'da! Transfer görüşmesi...
Quaresma'dan transfer sözleri! Brezilya... Quaresma'dan transfer sözleri! Brezilya...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör