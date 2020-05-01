01 Mayıs 2020, Cuma

FUTBOL

UEFA’nın son kararı 27 Mayıs’ta

UEFA’nın son kararı 27 Mayıs’ta
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarıyla ilgili son kararları 'ta verecek.

Yapılan açıklamada, EURO 2020'nin 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı yinelenirken, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için yeni bir tarihin kararlaştırılacağı da duyuruldu. 2021'de İngiltere'de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 6-31 Temmuz 2022'de gerçekleştirilecek.

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