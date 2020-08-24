24 Ağustos 2020, Pazartesi
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MHK Başkanı Serdar Tatlı oldu
Zekeriya Alp ve ekibinin istifasının ardından yeni Merkez Hakem Kurulu Serdar Tatlı oldu. Tatlı'nın başkanlığındaki yeni MHK'nin başkanvekili Metin Tokat olacak. MHK üyeleri ise Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, Ahmet Erdoğan, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Nedim Göklü ve Mahmut Çetiner'den oluşacak.
Zekeriya Alp ve ekibinin istifasının ardından gözler yeni sezondaki Merkez Hakem Kurulu'na çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi 25 Ağustos Salı günü toplanarak yeni MHK'yı atayacak.
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Serdar Tatlı'nın başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili Metin Tokat olacak.
MHK üyelerinin ise şu isimler olması bekleniyor: Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, Ahmet Erdoğan, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Nedim Göklü, Mahmut Çetiner.
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