24 Ağustos 2020, Pazartesi

FUTBOL

MHK Başkanı Serdar Tatlı oldu

MHK'nın yeni başkanı belli oldu!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 Giriş Tarihi: 24.08.2020

ve ekibinin istifasının ardından yeni oldu. Tatlı'nın başkanlığındaki yeni 'nin başkanvekili olacak. MHK üyeleri ise , , , , ve 'den oluşacak.

ve ekibinin istifasının ardından gözler yeni sezondaki 'na çevrildi. () yönetimi 25 Ağustos Salı günü toplanarak yeni 'yı atayacak.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, 'nın başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili olacak.

MHK üyelerinin ise şu isimler olması bekleniyor: , , , , , , .

MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti haberin devamı


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