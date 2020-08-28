Ricardo Quaresma'dan transfer sözleri! Brezilya...
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen ve adı TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile anılan Ricardo Quaresma, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Brezilya basınına konuşan tecrübeli futbolcu, transfer tekliflerine açık olduğunu ve ailesi için en iyi teklifi değerlendireceğini söyledi.
Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erdikten sonra adı TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile anılan Ricardo Quaresma, kariyer planlamasıyla ilgili Brezilya basınına konuştu. Portekizli yıldız yaptığı açıklamada "Brezilya futbolcu beni hep çekmiştir. Brezilyalı oyuncuları izlemeyi hep sevdim. Transfer tekliflerine açığım. Ailem için en iyi teklifi değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.
Altay Yönetim Kurulu Üyesi Barış Ekmekçioğlu ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Quaresma konusunda o bölgede boşluğumuz var. Quaresma da herkesin beğendiği dünya çapında bir futbolcu. Olumlu görüşmelerimiz devam ediyor. Kısmet diyelim. Quaresma dışında görüştüğümüz bir sürpriz isim daha var. Şu an için Quaresma konusunda olumluyuz." şeklinde konuşmuştu.
Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 27 maçta görev alan Quaresma, 4 gol kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama