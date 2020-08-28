Ricardo Quaresma'dan transfer sözleri! Brezilya...

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen ve adı TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile anılan Ricardo Quaresma, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Brezilya basınına konuşan tecrübeli futbolcu, transfer tekliflerine açık olduğunu ve ailesi için en iyi teklifi değerlendireceğini söyledi.

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erdikten sonra adı TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile anılan Ricardo Quaresma, kariyer planlamasıyla ilgili Brezilya basınına konuştu. Portekizli yıldız yaptığı açıklamada "Brezilya futbolcu beni hep çekmiştir. Brezilyalı oyuncuları izlemeyi hep sevdim. Transfer tekliflerine açığım. Ailem için en iyi teklifi değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.

Altay Yönetim Kurulu Üyesi Barış Ekmekçioğlu ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Quaresma konusunda o bölgede boşluğumuz var. Quaresma da herkesin beğendiği dünya çapında bir futbolcu. Olumlu görüşmelerimiz devam ediyor. Kısmet diyelim. Quaresma dışında görüştüğümüz bir sürpriz isim daha var. Şu an için Quaresma konusunda olumluyuz." şeklinde konuşmuştu.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 27 maçta görev alan Quaresma, 4 gol kaydetti.

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