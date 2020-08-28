28 Ağustos 2020, Cuma

FUTBOL

Ricardo Quaresma'dan transfer sözleri! Brezilya...

Quaresma'dan transfer sözleri! Brezilya...
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.08.2020

Son olarak ekiplerinden forması giyen ve adı 1. Lig ekiplerinden Altay ile anılan , geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. basınına konuşan tecrübeli futbolcu, tekliflerine açık olduğunu ve ailesi için en iyi teklifi değerlendireceğini söyledi.

ile sözleşmesi sona erdikten sonra adı 1. Lig ekiplerinden Altay ile anılan , kariyer planlamasıyla ilgili basınına konuştu. Portekizli yıldız yaptığı açıklamada "Brezilya futbolcu beni hep çekmiştir. Brezilyalı oyuncuları izlemeyi hep sevdim. tekliflerine açığım. Ailem için en iyi teklifi değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.

Altay Yönetim Kurulu Üyesi Barış Ekmekçioğlu ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Quaresma konusunda o bölgede boşluğumuz var. Quaresma da herkesin beğendiği dünya çapında bir futbolcu. Olumlu görüşmelerimiz devam ediyor. Kısmet diyelim. Quaresma dışında görüştüğümüz bir sürpriz isim daha var. Şu an için Quaresma konusunda olumluyuz." şeklinde konuşmuştu.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 27 maçta görev alan Quaresma, 4 gol kaydetti.

1. Lig ekibinden açıklama geldi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Survivor Aycan imzayı attı! İşte yeni takımı Survivor Aycan imzayı attı! İşte yeni takımı
MHK'da görev dağılımı yapıldı MHK'da görev dağılımı yapıldı
FIFA'dan flaş karar! Kulüplere... FIFA'dan flaş karar! Kulüplere...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör