20 Ağustos 2020, Perşembe

FUTBOL

MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti
FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 Giriş Tarihi: 20.08.2020

(), () Başkanı 'in istifa ettiğini açıkladı.

'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkanı , Başkanı 'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir.

Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir.

Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu

MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti! Futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti!
UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev
PFDK kararları açıklandı PFDK kararları açıklandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör