Esareti son buldu! Ronaldinho serbest bırakıldı

Kardeşi Assis ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle Paraguay'da 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ronaldinho, kefalet ödemiş ve cezasını ev hapsine çevirtmişti. Kalan cezalarını başkentte bir otelde geçiren Brezilyalı efsane, yaşadıklarını anlattı ve çıktıktan sonra ilk yapacağı şeyi açıkladı.