25 Ağustos 2020, Salı

FUTBOL

Esareti son buldu! Ronaldinho serbest bırakıldı

Esareti son buldu! Ronaldinho serbest bırakıldı
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 Giriş Tarihi: 25.08.2020

Sahte pasaport düzenlediği gerekçesiyle 6 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen ve 32 gün hapishanede kaldıktan sonra 1.6 milyon dolar kefaletle serbest bırakılan efsane futbolcu , 'da ev hapsine almıştı. eski futbolcunun 5 aylık ev hapsinin ardından serbest bırakıldığı ve ülkeden ayrılmasına izin verildiği öğrenildi.

Sahte pasaport düzenlediği gerekçesiyle kardeşi ile birlikte 6 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen ve 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1.6 milyon dolarlık kefaletinin ödenmesinin ardından cezasının kalan kısmını 'ın başkenti Asuncion'da ev hapsi şeklinde tamamlaması karar verilen 'nun esareti son buldu.

5 aydır tutuklu bulunan efsane futbolcunun ülkeden çıkış yapmasına da izin verildiği öğrenildi.

Ronaldinho çıkınca yapacağı ilk şeyi açıkladı! haberin devamı

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