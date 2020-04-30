30 Nisan 2020, Perşembe

FUTBOL

Gözler diğer büyük liglerde

Gözler diğer büyük liglerde
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

Fransa'daki iptal kararı sonrası gözler yeniden başlamak için planlama yapan diğer liglere çevrildi.

Fransa'daki iptal kararı sonrası gözler yeniden başlamak için planlama yapan diğer liglere çevrildi. İngiltere, planlamasını 6 Haziran'a göre yaptı. La Liga'nın 29 Mayıs ya da 6 Haziran'da başlaması öngörülürken, İspanya Sağlık Bakanı İlla, "Futbolun yazdan önce dönmesini beklemeyin" demişti.

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