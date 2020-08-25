TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
Merkez Hakem Kurulu'nda Zekeriya Alp'in istifasının ardından boşalan başkanlık görevine Serdar Tatlı'nın getirilmesiyle birlikte görev dağılımı yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni MHK'de görev dağılımı şöyle:
Başkan: Serdar Tatlı
Başkanvekili: Metin Tokat
Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Serdar Tatlı, Metin Tokat, Erol Ersoy
Eğitim, Planlama, Çalışma ve Analiz Grubu (EPAK): Metin Tokat, Mahmut Çetiner, Hacı Ahmet Erdoğan, Kadir Tozlu, Nedim Göklü
Bölgesel Amatör Lig Sorumlusu: Hacı Ahmet Erdoğan
Kadın Hakemler Sorumlusu: Erol Ersoy
Plaj Futbolu Sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu
Futsal sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
1. Bölge sorumlusu: Ahmet Erdoğan
2. Bölge sorumlusu: Nedim Göklü
3. Bölge sorumlusu: Metin Tokat
4. Bölge sorumlusu: Erol Ersoy
5. Bölge sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu
6. Bölge sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
7. Bölge sorumlusu: Kadir Tozlu
8. Bölge sorumlusu: Mahmut Çetiner
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