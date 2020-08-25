25 Ağustos 2020, Salı

FUTBOL

TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

MHK'da görev dağılımı yapıldı
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

'nda Zekeriya Alp'in istifasının ardından boşalan başkanlık görevine 'nın getirilmesiyle birlikte görev dağılımı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu () Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, başkanlığındaki yeni MHK'de görev dağılımı şöyle:

Başkan: Serdar Tatlı

Başkanvekili:

Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Serdar Tatlı, Metin Tokat,

Eğitim, Planlama, Çalışma ve Analiz Grubu (EPAK): Metin Tokat, Mahmut Çetiner, Hacı , , Nedim Göklü

Bölgesel Amatör Lig Sorumlusu: Hacı Ahmet Erdoğan

Kadın Hakemler Sorumlusu: Erol Ersoy

Plaj Futbolu Sorumlusu:

Futsal sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu

1. Bölge sorumlusu: Ahmet Erdoğan

2. Bölge sorumlusu: Nedim Göklü

3. Bölge sorumlusu: Metin Tokat

4. Bölge sorumlusu: Erol Ersoy

5. Bölge sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu

6. Bölge sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu

7. Bölge sorumlusu: Kadir Tozlu

8. Bölge sorumlusu: Mahmut Çetiner

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