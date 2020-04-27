27 Nisan 2020, Pazartesi

FUTBOL

Ronaldinho ilk kez konuştu! Çıkınca yapacağı ilk şey...

Ronaldinho çıkınca yapacağı ilk şeyi açıkladı!
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.04.2020

Kardeşi Assis ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle Paraguay'da 6 ay hapis cezasına çarptırılan , kefalet ödemiş ve cezasını ev hapsine çevirtmişti. Kalan cezalarını başkentte bir otelde geçiren Brezilyalı efsane, yaşadıklarını anlattı ve çıktıktan sonra ilk yapacağı şeyi açıkladı.

Brezilyalı efsane futbolcu , geçtiğimiz aylarda Paraguay'a sahte pasaportla giriş yaptığı gerekçesiyle önce gözaltına alınmış ardından da tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Bir süre sonra kefaletle cezası ev hapsine çevrilen eski yıldız, yaşadıklarını anlattı.

Paraguay basınından ABC Color'a konuşan Ronaldinho, hapisteki günlerine dair ve ülkesine döndüğünde yapacaklarına ilişkin şunları dile getirdi:

Belgelerimizin illegal olduğunu öğrendiğimizde çok şaşırdık. Bu andan itibaren amacımız her zaman hukukla bu olayı aydınlatmaktı. Her şeyi hakime açık açık söyledik ve ne istiyorlarsa yaptık. Hayatımda asla böyle bir durum yaşayacağım aklıma gelmemişti. Tüm yaşamım insanları futbolla mutlu etmek için geçti. Hapiste karşılaştığım herkes bana çok iyi davrandı. Onlarla futbol oynadık, fotoğraf çektirdik. İmza verdim. Bütün bunlar bittiğinde yapacağım ilk şey Brezilya'ya dönüp corona virüsü nedeniyle evde karantinada olan anneme sarılmak olacak.

Ronaldinho'dan ailesine videolu mesaj

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
FIFA'dan flaş hamle! Oyuncu değişikliği... FIFA'dan flaş hamle! Oyuncu değişikliği...
EURO 2020'nin ev sahipliğinden çekiliyorlar! EURO 2020'nin ev sahipliğinden çekiliyorlar!
Cenk Tosun'dan anlamlı haraket Cenk Tosun'dan anlamlı haraket
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör