UEFA’dan son güncellemeler

Avrupa futbolunun patronu, koronavirüs salgını sonrası Kendisine bağlı organizasyonlardaki değişiklikleri paylaştı.

Koronavirüs sonrası birçok kararlar alan UEFA, kendisine bağlı olan organizasyonlarda yeniden düzenlemeler yaptı. EURO 2020 play-off maçları için yeni tarihler incelenirken, bu durumdan dolayı Uluslar Ligi maçları için de yeni tarih planlaması gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarıyla ilgili karar 27 Mayıs'ta alınacak. İstanbul'daki final için yeni planlama yapılacak. Süper Kupa Finali, Şampiyonlar ve Avrupa ligleri finallerinin tarihi doğrultusunda belirlenecek. EURO 2020 Şampiyonası, 11 Haziran- 11 Temmuz 2021'de oynanacak. Mart-Haziran aylarında oynanacak hazırlık maçları ertelendi.

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