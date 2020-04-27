EURO 2020'nin ev sahipliğinden çekilmek istiyor! Kopenhag...
Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 2021 yılına ertelenen EURO 2020 hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ev sahibi şehirlerden Danimarka'nın başkenti Kopenhag, ev sahipliğini devredebileceği açıklandı.
Corona virüsü salgını sonrası 2021 yılına ertelenen EURO 2020'ye bilindiği gibi bu yıl geçmiş senelerden farklı olarak tam 12 şehir ev sahipliği yapacaktı. Bu kentlerden biri olan Kopenhag'dan sürpriz bir açıklama geldi.
Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı Jesper Moller, şehrin EURO 2020 finallerine ev sahipliği yapma olasılığının düştüğünü duyurdu. Kopenhag ayrıca 2021 Tour de France'ın da başlayacağı şehirdi. Başkentin, bu iki dev organizasyonu kaldıramayacağı bildirildi. Başkan Moller, "İş birliği olmadan EURO 2020 maçlarını oynatamayız" dedi.
Kopenhag'da turnuvadaki B Grubu'nun (Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya) 3 karşılaşmasının ve son 16 turundan bir müsabakanın oynanması planlanıyordu. Şehir ev sahipliğinden çekilirse, UEFA'nın nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.
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