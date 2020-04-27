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FUTBOL

EURO 2020'nin ev sahipliğinden çekilmek istiyor! Kopenhag...

EURO 2020'nin ev sahipliğinden çekiliyorlar!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 Giriş Tarihi: 27.04.2020

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 2021 yılına ertelenen hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ev sahibi şehirlerden 'nın başkenti , ev sahipliğini devredebileceği açıklandı.

Corona virüsü salgını sonrası 2021 yılına ertelenen 'ye bilindiği gibi bu yıl geçmiş senelerden farklı olarak tam 12 şehir ev sahipliği yapacaktı. Bu kentlerden biri olan 'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Futbol Federasyonu Başkanı Jesper Moller, şehrin EURO 2020 finallerine ev sahipliği yapma olasılığının düştüğünü duyurdu. Kopenhag ayrıca 2021 Tour de France'ın da başlayacağı şehirdi. Başkentin, bu iki dev organizasyonu kaldıramayacağı bildirildi. Başkan Moller, "İş birliği olmadan EURO 2020 maçlarını oynatamayız" dedi.

Kopenhag'da turnuvadaki B Grubu'nun (Danimarka, Finlandiya, , ) 3 karşılaşmasının ve son 16 turundan bir müsabakanın oynanması planlanıyordu. Şehir ev sahipliğinden çekilirse, 'nın nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.

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