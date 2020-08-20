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Turgay Demir: Yeni MHK Başkanı'nın Mustafa Çulcu olmasını bekliyorum

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Gün Ortası programına canlı bağlanarak MHK Başkanı Zekeriya Alp'in istifa kararını değerlendirdi. Demir, "Yeni MHK Başkanı'nın Mustafa Çulcu olmasını bekliyorum, bu benim tahminim." dedi.
20.08.2020
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