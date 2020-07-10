10 Temmuz 2020, Cuma
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TFF bir hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden üst klasman hakemlerinden birinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Üst Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.
Hakemimiz herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.
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