10 Temmuz 2020, Cuma

FUTBOL

TFF bir hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı

TFF açıkladı! Bir hakemin testi pozitif çıktı
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.07.2020

, resmi üst klasman hakemlerinden birinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'nin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üst Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimiz herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Türkiye Kupası'nın final tarihi belli oldu! Türkiye Kupası'nın final tarihi belli oldu!
PFDK'dan sosyal mesafe cezası PFDK'dan sosyal mesafe cezası
Arda Turan yeni sezona böyle hazırlanıyor Arda Turan yeni sezona böyle hazırlanıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör