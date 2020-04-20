20 Nisan 2020, Pazartesi

FUTBOL

Antalya hazır

Antalya hazır
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

Fotomaç, Serie A’nın kalan 12 haftasının Antalya’da oynanabileceğini duyurmuştu. Şamil Yaşacan “Biz şehir olarak hazırız. 200 nizami sahası ve 3 stadımız var. Dünyadaki tüm ligler burada oynanabilir” diye konuştu.

Koronavirüs sebebiyle birkaç ülke hariç dünyada durmuş halde... Federasyonlar çözüm ararken akıllara gelen en basit yöntem maçların tek bir şehirde tamamlanması. İlk olarak FOTOMAÇ'ın duyurduğu "Türkiye'ye yıldız yağacak" haberinde Serie A'nın kalan 12 haftasının Antalya'da tamamlanabileceği belirtilmişti. İtalya'nın son kararını vermesi ve Türkiye'nin de kapılarını açması halinde gerçekleşebilecek organizasyona ilk destek Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan'dan geldi. Yaşacan kapsamı genişleterek sadece İtalya değil tüm dünya liglerine Antalya'nın ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

BİZ TÜM MAÇLARA TALİBİZ
Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan "Biz ülke olarak, Antalya olarak bütün dünyadaki lig maçlarının Antalya'da oynanabilmesi için hazırız. Buna talibiz" dedi. Yaşacan "Antalya'da 200'den fazla FIFA standartlarında futbol sahamız var. Şehrimizde 3 tane stadımız bulunuyor. Kaliteli hizmet veren otellerimizin sayısı çok fazla. Gençlik ve 'nın yurt dışından gelen öğrenci yurtlarına uyguladığı karantina formülünü gelecek takımlara uygular ve otellerimizde konaklamalarını sağlayabiliriz. Özel sektörle de birleşip en iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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