10 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi değişti

Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi değişti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 Giriş Tarihi: 10.07.2020

'in 32. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Sivasspor maçında yerine görevlendirildi.

'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının hakeminde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgide, daha önce 'in yöneteceği açıklanan karşılaşmada hakem 'ın görev yapacağı belirtildi.

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadelede dördüncü hakemliği ise Erkan Özdamar üstlenecek.

TFF açıkladı! haberin devamı

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