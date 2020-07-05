05 Temmuz 2020, Pazar

FUTBOL

Xavi Al Sadd ile olan sözleşmesini uzattı

Xavi'den sürpriz sözleşme!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

İsmi ile anılan , Katar kulübü ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı. İspanyol teknik adamın gelecek sezon Barcelona'yı çalıştıracağı iddia edilmişti.

'da Quique Setien'in yerine göreve getirilecek iddiaları ortaya atılan Xavi Herhandez, Katar kulübü ile olan sözleşmesini 2020-21 sonuna kadar uzattı. Xavi'nin ismi Ocak ayında Ernesto Valverde'nin gönderilmesinin ardından da Bordo Mavililer'le anılmıştı. Ancak Xavi ile Barcelonalı yetkililer arasında yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.

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İspanya Ligi'nde liderliği son iki haftada Real Madrid'e kaptıran Barcelona, şampiyon olamadığı takdirde Setien'in koltuğunu koruması zor görünüyor.

1998-2005 tarihleri arasında Barcelona'nın formasını giyen Xavi, 765 maça çıktı. İspanya Milli Takım formasını da 133 kez giyen Xavi, Barcelona ile 8 Lig, 3 Kral Kupası ve 4 de Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 25 kupa kaldırdı.

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