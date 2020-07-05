Xavi Al Sadd ile olan sözleşmesini uzattı
İsmi Barcelona ile anılan Xavi Hernandez, Katar kulübü Al Sadd ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı. İspanyol teknik adamın gelecek sezon Barcelona'yı çalıştıracağı iddia edilmişti.
Barcelona'da Quique Setien'in yerine göreve getirilecek iddiaları ortaya atılan Xavi Herhandez, Katar kulübü Al Sadd ile olan sözleşmesini 2020-21 sonuna kadar uzattı. Xavi'nin ismi Ocak ayında Ernesto Valverde'nin gönderilmesinin ardından da Bordo Mavililer'le anılmıştı. Ancak Xavi ile Barcelonalı yetkililer arasında yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.
İspanya Ligi'nde liderliği son iki haftada Real Madrid'e kaptıran Barcelona, şampiyon olamadığı takdirde Setien'in koltuğunu koruması zor görünüyor.
1998-2005 tarihleri arasında Barcelona'nın formasını giyen Xavi, 765 maça çıktı. İspanya Milli Takım formasını da 133 kez giyen Xavi, Barcelona ile 8 Lig, 3 Kral Kupası ve 4 de Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 25 kupa kaldırdı.
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