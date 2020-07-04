İspanyol basını duyurdu! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer
Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için harekete geçen Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran transfer gelişmeleri yaşanıyor. Barcelona ile yakın ilişkileri olduğu bilinen başkan Ali Koç'un, Katalan devinin genç yıldızları Jean-Clair Todibo ve Moussa Wague transferleri için harekete geçtiği öğrenildi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan ve önümüzdeki sezon adına planlamalara erkenden başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Gelecek yıl daha genç ve dinamik bir kadroyla şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekipte başkan Ali Koç, Barcelona'nın 2 genç yıldızına gözünü dikti.
Mundo Deportivo'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; başkan Koç, genç stoper Jean-Clair Todibo ve genç sağ bek Wague transferlerini tamamlamak için transferde bizzat devreye girdi. Ali Koç, Barcelona ile bulunan yakın ilişkilerini kullanarak genç yıldızları kadroya katmayı hedefliyor.
SCHALKE'YE PAHALI KAÇTI!
Devre arası transfer döneminde Bundesliga ekibi Schalke 04'e kiralanan Jean-Clair Todibo, toplamda 10 karşılaşmaya çıktı. Schalke'nin 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine Barcelona'ya geri döndü.
WAGUE MADDİ KRİZE TAKILDI
Ocak ayında Nice'e kiralanan Moussa Wague ise 5 karşılaşmada 2 asist kaydetti. Wague'nin 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanan Fransız ekibi, corona virüsü sonrası yaşanan maddi kriz nedeniyle transferden vazgeçti.
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