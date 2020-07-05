05 Temmuz 2020, Pazar

FUTBOL

Zorbay Küçük sakatlandı

Zorbay Küçük sakatlandı!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

Hakem , geçtiğimiz hafta oynanan - İttifak Holding Konyaspor maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Hakem , - Konyaspor maçında geçirdiği sakatlıktan dolayı 6 ay maç yönetemeyecek.

Türkiye'nin genç hakemlerinden Zorbay Küçük, talihsiz bir sakatlık geçirdi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasında düdük çalan Küçük, bu mücadelede sakatlık geçirdi. Zorbay Küçük'ün sakatlığının ciddi olduğu ve bu sakatlıktan dolayı da 6 ay maç yönetemeyeceği belirtildi.

27 yaşındaki hakem, bu sezon Süper Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda 2 ve TFF 2. Lig'de de 1 olmak üzere 18 müsabakada görev aldı.

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