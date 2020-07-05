05 Temmuz 2020, Pazar
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Hakem Zorbay Küçük, Beşiktaş - Konyaspor maçında geçirdiği sakatlıktan dolayı 6 ay maç yönetemeyecek.
Zorbay Küçük sakatlandı
Hakem Zorbay Küçük, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak.
Hakem Zorbay Küçük, Beşiktaş - Konyaspor maçında geçirdiği sakatlıktan dolayı 6 ay maç yönetemeyecek.
Türkiye'nin genç hakemlerinden Zorbay Küçük, talihsiz bir sakatlık geçirdi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasında düdük çalan Küçük, bu mücadelede sakatlık geçirdi. Zorbay Küçük'ün sakatlığının ciddi olduğu ve bu sakatlıktan dolayı da 6 ay maç yönetemeyeceği belirtildi.
27 yaşındaki hakem, bu sezon Süper Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda 2 ve TFF 2. Lig'de de 1 olmak üzere 18 müsabakada görev aldı.
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