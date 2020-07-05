05 Temmuz 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Kamp kadrosu belli oldu! Adem Ljajic...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

'in 30. haftasında Kayseripsor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlı ekipte Umut Nayir ve Adem Ljajic kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın, 'in 30. haftasında yarın saat 21.00'de Bş. Bld. Kadir Has Stadı'nda Hes Kablo ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen 20 kişilik kadro şöyle;

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng"

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