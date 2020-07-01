01 Temmuz 2020, Çarşamba

FUTBOL

Kenan Karaman kariyerine İspanya'da devam etmek istediğini söyledi

Kenan Karaman kararını verdi!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

'ın adı transfer sürecinde hem hem ile anılırken Alman basınına göre milli futbolcu kariyerine 'da devam etmek istediğini belirtti.

'nin kısa süre önce kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu belirtilen Fortuna Düsseldorflu yıldız , geleceğine ilişkin kararını verdi.

Alman basınında konu ile ilgili yer alan haberde, milli golcüye Sevilla ve Getafe'nin talip olduğu ifade edilirken, sözleşmesinde 'Bundesliga'dan küme düşmesi halinde 1 milyon euroya serbest kalabilir' maddesinin bulunduğu belirtildi.

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2. LİG'DE FORMA GİYMESİ İMKANSIZ

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Kenan Karaman'ın gerek milli takım, gerekse kendi kulübündeki yükselişinin ardından 2. ligde forma giymesi imkansız gibi gözüküyor.

TERCİHİ İSPANYA OLACAK

Öte yandan Kenan Karaman için önemli bir not daha, geleceğine dair düşüncesiyle ilgili oldu. Haberde, Fenerbahçe'nin Kenan Karaman ilgisinden de söz edildi ancak oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak bakmadığı, kariyerinin bu döneminde Türkiye'de forma giymek istemeyeceği ifade edildi.

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